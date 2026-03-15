Nova York recebe diálogo global “China na Primavera”

CGTN – O diálogo global “China na Primavera - Oportunidades de desenvolvimento da China para o mundo”, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), ocorreu na sexta-feira (13) em Nova York, nos Estados Unidos.

Na mensagem em vídeo, Shen Haixiong, presidente do CMG, afirmou que o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou durante as “Duas Sessões” deste ano a importância da abertura de alto nível e da exploração contínua dos mercados globais. Segundo Shen, isso ressalta mais uma vez a firme determinação da China em aprofundar ainda mais sua abertura ao mundo. O CMG quer fazer uso de suas vantagens na comunicação integrada para promover os resultados da modernização chinesa, que beneficiam ainda mais o mundo, e as oportunidades do desenvolvimento de alta qualidade da China para que sejam compartilhadas com amigos de todo o mundo.

O embaixador chinês nos EUA, Xie Feng, declarou em seu discurso por vídeo que o resultado mais importante das “Duas Sessões” deste ano foi a aprovação do 15º Plano Quinquenal, que traça um novo caminho para a modernização chinesa. “Esse plano não apenas oferece perspectivas para o bem-estar da população chinesa, mas também oportunidades para o mundo”, salientou ele.

Ao mesmo tempo, Xie disse que este ano representa uma fase importante para as relações China-EUA. Segundo ele, os dois países terão uma série de contatos de alto nível. Se persistirem no respeito mútuo, na coexistência pacífica e no benefício recíproco, os dois poderão promover o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações bilaterais, beneficiando ambos os países e o mundo inteiro.

Fonte: CMG