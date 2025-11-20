Países membros da OCS prometem implementação de resultados da Cúpula de Tianjin

CGTN – A 24ª Reunião do Conselho de Chefes de Governo dos Estados-membros da Organização de Cooperação de Shanghai (OCS) foi realizada no dia 18 em Moscou, Rússia. O primeiro-ministro da China, Li Qiang, apelou na ocasião para que a OCS implemente a Iniciativa de Governança Global de forma ativa e reforce ainda mais a coesão, a ação e a influência.

Durante a Cúpula de Tianjin da OCS, realizada em setembro deste ano na China, o presidente chinês, Xi Jinping, propôs a Iniciativa de Governança Global, oferecendo uma abordagem chinesa para a resposta da comunidade internacional às mudanças e problemas mundiais e guiando a OCS para uma nova fase de desenvolvimento.

Durante a reunião em Moscou, a China apresentou três propostas, nomeadamente o aproveitamento das vantagens específicas da OCS, o foco nos dois setores essenciais de desenvolvimento e de segurança e o despertar do dinamismo na inovação e transformação.

A partir da ação multilateral no combate ao terrorismo, separatismo e extremismo religioso e garantia da paz regional até a cooperação em uma variedade de setores, tais como comércio, energia, economia digital, agricultura moderna e desenvolvimento verde, a OCS não apenas criou um espaço de desenvolvimento estável e amplas oportunidades de cooperação para seus membros, como também se tornou uma importante força construtiva na promoção da multipolaridade e da globalização econômica.

Como um dos principais membros fundadores da OCS, a China sempre vinculou seu próprio desenvolvimento ao desenvolvimento e à revitalização da organização. Dados mostram que, em 2024, o comércio da China com outros países membros, observadores e parceiros de diálogo, atingiu aproximadamente US$ 890,3 bilhões, representando cerca de 14,4% do comércio exterior total da China.

Concomitantemente, a China vem promovendo de maneira contínua a implementação da cooperação em diversas áreas dentro da OCS, incluindo a aceleração da construção dos "quatro centros de segurança", como o Centro Abrangente para o Enfrentamento de Ameaças e Desafios à Segurança; o avanço na criação do Banco de Desenvolvimento da OCS; a utilização efetiva das seis plataformas pragmáticas de cooperação propostas na Cúpula de Tianjin e o estabelecimento do Centro de Cooperação China-OCS em Doenças Metabólicas.

Essas medidas ajudarão a OCS a aprofundar ainda mais a cooperação em segurança, desenvolvimento e bem-estar das pessoas, e a construir conjuntamente uma comunidade mais unida da OCS com futuro compartilhado.