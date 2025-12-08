PCCh define prioridades econômicas de 2026 e reforça governança baseada na lei

CGTN – O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou nesta segunda-feira (8) uma reunião para analisar o trabalho econômico de 2026 e revisar um conjunto de regulamentos sobre a liderança do PCCh na governança baseada na lei em todos os aspectos.

Presidida por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, a reunião destacou que, nos últimos cinco anos, o país enfrentou com eficácia diversos desafios, fortalecendo setores como economia, ciência e tecnologia, defesa nacional, cultura e diplomacia. Segundo os participantes, o 14º Plano Quinquenal será concluído com sucesso, oferecendo uma base sólida para a nova etapa de desenvolvimento.

Durante a reunião, foi destacada a necessidade de concentrar esforços em 2026 para promover um crescimento econômico equilibrado, combinando avanços qualitativos e quantitativos, garantindo um bom início para a implementação do 15º Plano Quinquenal.

Os participantes também ressaltaram a importância dos novos regulamentos para reforçar a natureza científica, institucionalizada e padronizada da liderança do Partido na governança baseada na lei, aprimorar o sistema jurídico socialista com características chinesas e elevar a construção de um país socialista regido pela lei a um nível mais avançado.

tradução: Shi Liang

revisão: Denise Melo