      PCCh pede esforços anticorrupção reforçados durante período do 15º Plano Quinquenal

      O apelo foi feito em um comunicado adotado na quinta sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do PCCh

      PCCh pede esforços anticorrupção reforçados durante período do 15º Plano Quinquenal (Foto: CGTN)

      CGTN – O órgão disciplinar do Partido Comunista da China (PCCh) pediu esforços anticorrupção reforçados durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

      O apelo foi feito em um comunicado adotado na quinta sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do PCCh, realizada de segunda a quarta-feira em Beijing.

      Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, participou da sessão e proferiu um importante discurso.

      A sessão plenária revisou o trabalho de inspeção disciplinar e supervisão em 2025 e definiu as tarefas para 2026. Também adotou um relatório de trabalho apresentado por Li Xi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário da CCID, em nome do Comitê Permanente da CCID.

      A sessão concordou unanimemente em tomar como orientação o importante discurso de Xi Jinping, fortalecer de forma contínua a supervisão política e manter-se firme no aprimoramento da conduta, na aplicação da disciplina e no combate à corrupção.

      Foi observado na sessão que, em 2025, o mais alto órgão disciplinar investigou, puniu e expôs publicamente casos típicos de violações disciplinares, a fim de promover ainda mais a melhoria da conduta de trabalho e fomentar novas práticas em todo o Partido.

      Os esforços foram intensificados para enfrentar a corrupção em setores-chave como finanças, empresas estatais, energia, combate a incêndios, tabaco, farmacêutica, ensino superior e esportes.

      As campanhas foram aprofundadas para combater má conduta e corrupção que afetam diretamente as pessoas. A reforma do sistema de inspeção disciplinar e supervisão também foi promovida de forma mais aprofundada. 

      Fonte: Xinhua

