PCCh pede esforços anticorrupção reforçados durante período do 15º Plano Quinquenal

CGTN – O órgão disciplinar do Partido Comunista da China (PCCh) pediu esforços anticorrupção reforçados durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030).

O apelo foi feito em um comunicado adotado na quinta sessão plenária da 20ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do PCCh, realizada de segunda a quarta-feira em Beijing.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, participou da sessão e proferiu um importante discurso.

A sessão plenária revisou o trabalho de inspeção disciplinar e supervisão em 2025 e definiu as tarefas para 2026. Também adotou um relatório de trabalho apresentado por Li Xi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário da CCID, em nome do Comitê Permanente da CCID.

A sessão concordou unanimemente em tomar como orientação o importante discurso de Xi Jinping, fortalecer de forma contínua a supervisão política e manter-se firme no aprimoramento da conduta, na aplicação da disciplina e no combate à corrupção.

Foi observado na sessão que, em 2025, o mais alto órgão disciplinar investigou, puniu e expôs publicamente casos típicos de violações disciplinares, a fim de promover ainda mais a melhoria da conduta de trabalho e fomentar novas práticas em todo o Partido.

Os esforços foram intensificados para enfrentar a corrupção em setores-chave como finanças, empresas estatais, energia, combate a incêndios, tabaco, farmacêutica, ensino superior e esportes.

As campanhas foram aprofundadas para combater má conduta e corrupção que afetam diretamente as pessoas. A reforma do sistema de inspeção disciplinar e supervisão também foi promovida de forma mais aprofundada.

Fonte: Xinhua