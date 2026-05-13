Peng Liyuan se reúne com diretor-geral da UNESCO

CGTN – Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (12) em Beijing com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Khaled El-Enany.

Peng, enviada especial da UNESCO para a Promoção da Educação de Mulheres e Meninas, parabenizou El-Enany por sua eleição como diretor-geral da UNESCO e reconheceu o importante papel da instituição na promoção da educação de mulheres e meninas em todo o mundo.

A primeira dama chinesa informou El-Enany sobre o desenvolvimento da educação de mulheres e meninas na China e manifestou sua disposição de continuar desempenhando as funções de enviada especial, fortalecer a cooperação com a UNESCO e promover o progresso contínuo da educação de mulheres e meninas mundialmente.

O diretor-geral da UNESCO reconheceu as contribuições excepcionais de Peng na promoção da educação de mulheres e meninas em todo o mundo em sua função de enviada especial. Segundo ele, a UNESCO está grata pelo apoio inestimável da China e disposta a aprofundar o intercâmbio e a cooperação com a China para impulsionar o desenvolvimento da educação de mulheres e meninas em todo o mundo.

Fonte: CMG