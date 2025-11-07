Pesquisa CGTN | Países do Sul Global esperam reforma do sistema de governança global

CGTN – De acordo com uma pesquisa realizada pela CGTN com 9.182 participantes de 47 países, já se formou um consenso na comunidade internacional sobre a necessidade de reformar o atual sistema de governança global. A maioria dos entrevistados aprovam a Iniciativa de Governança Global proposta pela China e demonstra interesse em ver o país asiático desempenhar um papel maior nesse processo.

Ao serem questionados sobre os problemas mais urgentes a serem resolvidos em termos de governança global, os respondentes citaram principalmente: pobreza e desigualdade social (74%), segurança alimentar (70,9%) e segurança regional e combate ao terrorismo (63,6%).

No levantamento, 76,2% dos entrevistados dos países do Sul Global defendem uma reforma do sistema atual, em vez de uma reconstrução completa. O grupo espera que a reforma promova a cooperação e a coordenação internacional, aumente a transparência na tomada de decisões das organizações internacionais e amplie a participação dos países em desenvolvimento no cenário global.

A China propôs, em setembro deste ano, a Iniciativa de Governança Global, que foi amplamente elogiada pelos entrevistados. Segundo a enquete: 92,9% afirmam que todos os países têm direito a participar dos assuntos internacionais, construindo em conjunto uma ordem internacional mais justa e razoável; 78,8% enfatizam a defesa do sistema internacional centrado nas Nação Unidas; e

86,6% indicaram que o desenvolvimento deve ser a maior prioridade para os países em desenvolvimento.

A pesquisa foi conduzida em conjunto pela CGTN e pela Universidade Renmin da China, pelo Instituto de Comunicação Internacional da Nova Era, envolvendo 9.182 participantes de 47 países em uma amostra online. O levantamento abrangeu tanto países do Norte quanto do Sul Global.

Fonte: CMG