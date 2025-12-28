CGTN – O Gabinete japonês aprovou nesta sexta-feira (26) um plano de orçamento de defesa para o ano fiscal de 2026, ultrapassando 9 trilhões de ienes. Se o plano for aprovado pela Dieta japonesa no próximo ano, os gastos militares do Japão atingirão novamente um recorde histórico.

Após uma série de declarações provocativas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que pisoteiam a ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial, as forças de direita no Japão aceleraram seus esforços para "se libertar" das restrições militares.

Uma pesquisa global realizada pela CGTN, abrangendo 17.043 entrevistados em todo o mundo, indica que 81,5% dos participantes veem Sanae Takaichi como uma revisionista histórica, uma perpetuadora de guerra, uma sabotadora da paz e uma provocadora insidiosa. Eles também enfatizam que as tentativas maliciosas das forças de direita no Japão de reviver o militarismo exigem vigilância redobrada. Entre os entrevistados com idades entre 18 e 44 anos, mais de 83% expressam preocupação particularmente forte em relação a essa questão.

Sanae Takaichi visitou múltiplas vezes o Santuário Yasukuni, que abriga criminosos de guerra da Classe A da Segunda Guerra Mundial. Na pesquisa, 88% dos entrevistados acreditam que as visitas repetidas a políticos de direita japoneses constituem uma negação da história de agressão e uma provocação aos povos das nações vitimadas. Já 87,7% dos entrevistados condenam a conduta flagrante do Japão no tratamento de questões históricas, vendo-a como um desafio descarado aos resultados da vitória da Segunda Guerra Mundial e à ordem internacional do pós-guerra.

Nos últimos anos, o Japão ajustou significativamente suas políticas de segurança, aumentou seu orçamento de defesa e relaxou as restrições à exportação de armas. Na pesquisa, 78,6% dos entrevistados acreditam que essa série de ações viola seriamente a Constituição Pacifista do país. Entre os ouvidos, 73,2% expressam preocupação com o risco de o Japão repetir o caminho desastroso do militarismo, percentual de preocupação entre os entrevistados de 18 a 44 anos que excede a média de todas as faixas etárias.

A pesquisa foi realizada pela CGTN e pela Universidade Renmin da China, por meio do Instituto de Comunicação Internacional na Nova Era. O levantamento foi conduzido entre 8 de novembro e 18 de dezembro, abrangendo entrevistados de 29 países em todo o mundo, incluindo as principais nações desenvolvidas e países do "Sul Global".

Fonte: CMG