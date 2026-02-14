Pesquisa da CGTN: Mal-estar em Munique reflete constrangimentos nas relações EUA–Europa

CGTN – O Relatório de Segurança de Munique deste ano aponta diretamente os Estados Unidos como o “perturbador mais evidente” da ordem internacional.

Uma pesquisa online divulgada pela China Global Television Network (CGTN) revelou que 81,4% dos entrevistados acreditam que as relações entre os EUA e a Europa têm vacilado em áreas como segurança, cooperação econômica e comercial, e reconhecimento de valores compartilhados.

A política externa dos EUA, segundo a pesquisa, tem repetidamente minado a confiança de seus aliados europeus: desde ameaças tarifárias à União Europeia, passando pelo aumento forçado dos gastos militares, marginalização de países europeus nas negociações sobre a Ucrânia, até tentativas de aquisição da Groenlândia.

Entre os participantes da enquete, 88,4% consideram que os atos dos EUA prejudicam gravemente os interesses europeus, e 86,6% apontam que a Europa carece de autonomia estratégica e coesão interna suficientes para enfrentar a pressão unilateral estadunidense.

Além disso, 89,2% concordam que os riscos globais gerados pelos EUA aumentaram, afetando severamente a ordem de segurança do pós-guerra, enquanto 92,7% defendem que a comunidade internacional explore abordagens de governança mais independentes e promova reformas no sistema de segurança internacional.

A pesquisa, publicada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN, contou com 8.268 participantes que expressaram suas opiniões no período de 24 horas.

tradução: Shi Liang

revisão: Denise Melo