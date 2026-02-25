Pesquisa da CGTN mostra reconhecimento global da vitória da China contra a pobreza

CGTN – Em 2021, a China declarou uma vitória completa na luta contra a pobreza e estabeleceu um período de transição de cinco anos. Uma pesquisa realizada recentemente pela China Global Television Network (CGTN) apontou que 93,5% dos entrevistados reconhecem a vitória do país na erradicação da pobreza como uma contribuição decisiva para a redução dessa condição em todo o mundo.

Na pesquisa, 89,5% dos participantes afirmaram que a conquista chinesa não apenas resolveu o problema da pobreza material, como também promoveu avanços em áreas como mentalidade social, estilos de vida e governança de base.

Os entrevistados expressaram forte reconhecimento dos princípios fundamentais que sustentam a história de redução da pobreza da China — 92,9% concordam que a filosofia de desenvolvimento centrado no povo é a força fundamental por trás dos resultados.

Enquanto isso, 85,8% consideraram que a redução da pobreza é, em essência, uma questão de desenvolvimento, que é a solução mais eficaz para o problema. Para 90,5% dos ouvidos, o sucesso da China se deve à sua estrutura organizacional rigorosa e a um mecanismo de operação eficiente, capazes de mobilizar e reunir forças de diferentes setores.

Como membro do Sul Global, o país asiático é tanto um parceiro confiável de longo prazo para os países em desenvolvimento quanto um contribuinte orientado para a ação e voltado para resultados para a causa do desenvolvimento global. Pesquisas do Banco Mundial mostram que, até 2030, a implementação total da Iniciativa Cinturão e Rota da China deverá tirar 7,6 milhões de pessoas dos países participantes da extrema pobreza e 32 milhões da pobreza moderada.

De acordo com o levantamento da CGTN, 89,1% das pessoas veem a China como defensora, promotora e colaboradora de “uma comunidade sem pobreza de futuro compartilhado para a humanidade”. Já 90,4% acreditam que a vitória chinesa na erradicação da pobreza reforçou a confiança global no fim dessa condição adversa, especialmente entre os países do Sul Global. Também 92,8% dos participantes reconhecem que a visão e as práticas de redução da pobreza da China oferecem lições valiosas para o desenvolvimento de alta qualidade em todo o mundo.

A pesquisa foi publicada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo da CGTN. Em apenas 24 horas, 9.744 internautas participaram e compartilharam suas opiniões.

Tradução: Wang Siqi

Revisão: Patrícia Comunello