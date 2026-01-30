Pesquisa do CMG: Cooperação sino-britânica terá grande potencial sob ampla perspectiva histórica

CGTN – Em meio à crescente turbulência internacional, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, desembarcou no dia 28 deste mês em Beijing para uma visita oficial à China, que ocorreoito anos após a última ocasião do tipo. E ele não é o único líder estrangeiro a visitar o país recentemente. Uma pesquisa realizada pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) mostra que 85,2% dos entrevistados acreditam que as frequentes visitas dos líderes estrangeiros à China refletem um amplo consenso entre as nações de alcançar um panorama de relações internacionais orientado pela multipolaridade igualitária e ordenada e pela globalização inclusiva.

Na pesquisa, 64,8% dos entrevistados afirmaram acreditar que a visita do primeiro-ministro britânico à China visava buscar maior segurança nas relações exteriores. A cooperação econômica e comercial sempre foi parte importante das relações sino-britânicas. A essência da cooperação econômica e comercial sino-britânica reside no benefício mútuo e ganhar para todos, com o comércio bilateral de bens atingindo US$ 103,7 bilhões no ano passado. Por sua vez,85,8% dos entrevistados acreditam que o vasto mercado chinês representa uma oportunidade significativa de desenvolvimento para as empresas britânicas.

O desenvolvimento das relações sino-britânicas tem demonstrado que, ao adotar uma perspectiva histórica ampla, ambos os lados podem transformar o potencial da cooperação em conquistas tangíveis. Segundo 83,1% dos entrevistados, uma relação bilateral estável e mutuamente benéfica exige que ambos os lados adiram aos princípios do respeito mútuo, da igualdade e do benefício mútuo, e que se esforcem por um objetivo comum. Entre as respostas, 68,2% refletem que as diferenças entre os dois lados podem ser resolvidas por meio de diálogo baseado no respeito mútuo e na cooperação concreta.

Há algum tempo, o unilateralismo, o protecionismo e a política hegemônica têm se alastrado, impactando severamente a ordem internacional. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e grandes economias mundiais, a China e o Reino Unido precisam fortalecer o diálogo e a cooperação, tanto para manter a paz e a estabilidade globais quanto para promover suas respectivas economias e o bem-estar de suas populações. Para 56,9% dos participantes, a China e o Reino Unido compartilham interesses e responsabilidades comuns na manutenção da ordem pós-guerra e do sistema multilateral de comércio; já 67,4% esperam que ambos os países demonstrem sua responsabilidade como grandes países e trabalhem juntos em uma estrutura multilateral para enfrentar os desafios da governança global.

A pesquisa foi divulgada nas plataformas em inglês, espanhol, francês, árabe e russo do CMG. Um total de 9.086 internautas no exterior participaram do levantamento e expressaram suas opiniões em 24 horas.