PIB chinês cresce 5% no primeiro trimestre

CGTN – O Birô Nacional de Estatísticas da China divulgou nesta quinta-feira (16) os dados sobre o desempenho da economia nacional no primeiro trimestre de 2026.

Segundo cálculos preliminares, o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre atingiu 33,4193 trilhões de yuans. A preços constantes, o crescimento foi de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma aceleração de 0,5 ponto percentual em comparação com o quarto trimestre do ano passado.

Em termos de setores, o valor agregado do setor primário foi de 1,1941 trilhão de yuans, com crescimento de 3,8%; o setor secundário somou 11,6135 trilhões de yuans, alta de 4,9%; e o setor terciário atingiu 20,6117 trilhões de yuans, com crescimento de 5,2%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB cresceu 1,3%.

No primeiro trimestre, o valor agregado da agricultura (cultivo) cresceu 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O valor agregado da indústria acima do porte designado aumentou 6,1%, acelerando 1,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre do ano passado. O valor agregado do setor de serviços cresceu 5,2%.

No primeiro trimestre, o volume total de vendas no varejo de bens de consumo atingiu 12,7695 trilhões de yuans, com crescimento de 2,4%. O investimento em ativos fixos (excluindo as famílias rurais) totalizou 10,2708 trilhões de yuans, alta de 1,7%. O volume total de importações e exportações de mercadorias foi de 11,838 trilhões de yuans, com crescimento de 15%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Paralelamente, a taxa média de desemprego urbano apurada por pesquisa foi de 5,3%, igual ao índice do mesmo período do ano anterior. A renda disponível per capita dos residentes foi de 12.782 yuans, com crescimento nominal de 4,9% em relação ao mesmo período de 2025.

Fonte: CMG