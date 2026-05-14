CGTN – A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, realizará uma visita de Estado à China entre os dias 13 e 15 de maio. Este será o segundo encontro entre os dois chefes de Estado desde a cúpula de Busan, na República da Coreia, realizada em outubro do ano passado, além de marcar o retorno de Trump à China após nove anos.

Os dois líderes trocarão opiniões aprofundadas sobre questões importantes relativas às relações bilaterais e à paz e ao desenvolvimento mundial. Antes de sua partida, o presidente Trump expressou em uma rede social sua grande expectativa para a viagem à China.

Como uma das relações bilaterais mais importantes do mundo, o relacionamento China-EUA impacta diretamente a estabilidade global. A comunidade internacional espera que o encontro continue a promover as relações bilaterais de forma harmoniosa, fortalecendo a parceria e a amizade entre os dois países e trazendo estabilidade ao mundo.

A diplomacia entre chefes de Estado é a força estabilizadora das relações China-EUA. Desde a reeleição de Trump como presidente dos EUA, os dois líderes mantiveram sete contatos importantes, promovendo a estabilidade geral das relações sino-estadunidenses. Atualmente, com o mundo passando por rápidas transformações e diante de uma situação internacional complexa e volátil, o próprio encontro entre Xi Jinping e Donald Trump envia um sinal de estabilidade para o mundo.

É importante ressaltar que a chave para manter o bom relacionamento entre a China e os EUA reside na gestão adequada da questão de Taiwan, que constitui a questão mais importante e o maior fator de risco nas relações China-EUA. A Casa Branca deve perceber que Taiwan é território chinês e que a China defenderá sua soberania e integridade territorial, jamais permitindo a separação de Taiwan. Os EUA devem lidar com a venda de armas para Taiwan com extrema cautela.

Como as duas maiores economias do mundo, China e EUA juntas representam mais de um terço da economia global e cerca de um quinto do comércio mundial de bens.

Desde 2025, os dois países têm realizado diversas rodadas de consultas de alto nível nas áreas econômica e comercial, alcançando uma série de resultados positivos. Uma pesquisa divulgada pela Câmara de Comércio Americana na China, em janeiro deste ano, mostrou que quase 60% das empresas estadunidenses pesquisadas planejam aumentar seus investimentos na China.

Segundo relatos da mídia estadunidense, muitos executivos de empresas dos EUA acompanharão o presidente Trump em sua visita à China. Espera-se que a China e os EUA reduzam continuamente a lista de questões em disputa e ampliem a lista de cooperação, trazendo uma força de estabilidade à economia global.

Atualmente, conflitos geopolíticos persistem, os riscos à segurança da inteligência artificial estão aumentando, a crise climática se intensifica e o fornecimento de energia está sob pressão… A comunidade internacional espera que este encontro entre os líderes da China e dos EUA construa consenso e aborde conjuntamente os desafios que o mundo enfrenta, salvaguardando a paz e o desenvolvimento mundiais.

Para a China e os EUA, 2026 será um ano extraordinário. A China está lançando seu 15º Plano Quinquenal, enquanto os EUA celebrarão seu 250º aniversário da independência. Os dois países sediarão também a Reunião Informal de Líderes da APEC e a Cúpula de Líderes do G20. Este encontro representa tanto uma revisão do passado quanto um ponto de partida para o futuro.

O mundo é grande o suficiente para acomodar o desenvolvimento e a prosperidade comuns da China e dos EUA. O encontro entre os dois líderes de Estado continuará a guiar as relações bilaterais na superação das turbulências e no avanço rumo ao futuro, injetando estabilidade e segurança em um mundo cheio de desafios.