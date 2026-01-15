Potências devem assumir a liderança no respeito à autoridade do direito internacional

CGTN – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse nesta quarta-feira (14) à imprensa que os grandes países devem assumir a liderança no respeito à autoridade do direito internacional e no cumprimento das suas obrigações definidas pelo direito internacional.

Mao Ning fez tal declaração ao comentar a afirmação do presidente norte-americano Donald Trump que apenas a sua moralidade constitui um limite para a política externa de seu governo e que não seria necessário observar o direito internacional.

“O direito internacional baseado nos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas é a pedra angular da atual ordem internacional e também um fundamento essencial para a resolução de disputas internacionais”, salientou Mao Ning.

Segundo a porta-voz, defender o direito internacional é fundamental para manter a justiça e a equidade internacionais e para evitar que o mundo volte à lei da selva.

Fonte: CMG