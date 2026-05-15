Premiê chinês reúne-se com representantes da comunidade empresarial dos EUA

Beijing, 14 mai (Xinhua) – O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reuniu-se nesta quinta-feira em Beijing com representantes da comunidade empresarial dos EUA que estão acompanhando o presidente Donald Trump em sua visita à China.

As conversas entre o presidente Xi Jinping e o presidente Trump nesta manhã definiram uma direção estratégica para as relações China-EUA, observou Li.

Em meio à instabilidade e à incerteza globais em ascensão, manter uma comunicação franca e aberta, bem como uma relação China-EUA estável e sólida, não é apenas significativo para ambos os países, mas também essencial para a paz e o desenvolvimento globais, disse ele.

A China está pronta para trabalhar com os Estados Unidos para implementar o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado e se esforçar para obter mais resultados tangíveis em benefício dos dois povos e do mundo, afirmou o primeiro-ministro.

"Uma economia chinesa em crescimento estável proporcionará mais oportunidades para empresas de todos os países, incluindo empresas dos EUA", disse ele aos representantes.

Notando que a China está implementando seu 15º Plano Quinquenal (2026-2030), Li indicou que a escala, o potencial de crescimento e a estabilidade do mercado chinês permanecem evidentes, com nova demanda sendo desencadeada a um ritmo mais rápido, novos motores de crescimento constantemente se fortalecendo e a economia continuando a melhorar de forma estável.

Ele prometeu que a China permanecerá comprometida em expandir a abertura de alto padrão, fornecer serviços de qualidade às empresas com financiamento estrangeiro, melhorar as políticas e a eficiência, ouvir suas preocupações, ajudar a resolver suas dificuldades e permitir que elas planejem e cresçam com confiança.

"Um ambiente político estável e aberto é o compromisso de longa data e inabalável do governo chinês", disse Li, que manifestou a esperança de que mais empresas dos EUA continuem a aprofundar seu engajamento no mercado chinês e facilitar a comunicação entre as duas nações.

Representantes da comunidade empresarial dos EUA disseram que a reunião bem-sucedida entre os dois chefes de Estado injetou um novo ímpeto na cooperação econômica e comercial bilateral e proporcionou certeza para a economia mundial.

Elogiando os esforços da China para avançar na abertura de alto padrão e para construir um ambiente de negócios de classe mundial, eles afirmaram que a comunidade empresarial dos EUA está otimista sobre as perspectivas de desenvolvimento da China e está disposta a expandir a cooperação com a China.