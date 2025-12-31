Presidente da China profere a mensagem de Ano Novo de 2026

CGTN – Camaradas, amigos, senhoras e senhores,

Saudações a todos. Com a mudança das estações, novos capítulos se desenrolam a cada dia. Na chegada do Ano Novo, gostaria de enviar a todos os meus melhores votos daqui de Beijing.

2025 foi o ano em que completamos o 14º Plano Quinquenal. Nos últimos cinco anos, trabalhamos arduamente e avançamos com coragem e perseverança. Ao ultrapassar inúmeras dificuldades e desafios, alcançamos as metas e concluímos as tarefas, dando passos firmes na nova jornada da modernização chinesa. A nossa economia tem ultrapassado há anos novos marcos e pode chegar a 140 trilhões de yuans ainda neste ano, conforme estimativas. As forças da economia, da ciência-tecnologia e da defesa nacional, bem como o poderio nacional, avançaram a um novo patamar. Montanhas verdes e águas limpas se tornaram característica marcante de nossas paisagens. O sentimento de ganho, felicidade e segurança da população aumentou de forma constante. A trajetória nos últimos cinco anos foi extraordinária e as conquistas foram arduamente obtidas. Todos, com muito empenho, diligência e contribuições, construíram a China próspera de hoje. Gostaria de expressar meus respeitos a todos que trabalharam com afinco e dedicação.

Neste ano, foram inesquecíveis a comemoração solene dos 80 anos da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e da Guerra Antifascista Mundial e a criação do Dia da Restauração de Taiwan. A grande cerimônia nacional revelou a imponência, registrando na história as vitórias e glórias. Tal celebração inspirou os filhos da nação chinesa a resgatarem a história, homenagearem os mártires, valorizarem a paz e criarem um futuro melhor, mobilizando uma força majestosa em busca da revitalização nacional.

Nós capacitamos o desenvolvimento de alta qualidade por meio da inovação. Promovemos a integração profunda entre a ciência-tecnologia e a indústria, alcançando constantemente conquistas inovadoras. Nos empenhamos em desenvolver grandes modelos de inteligência artificial, obtendo novos avanços em pesquisa e desenvolvimento independentes de chips. O nosso país já é uma das economias com maior crescimento da criatividade. A sonda Tianwen-2 iniciou sua expedição para coletar amostras de asteroides. A usina hidroelétrica no curso inferior do rio Yarlung Zangbo começou a ser construída. O primeiro porta-aviões equipado com catapultas eletromagnéticas entrou para frota da Marinha. Robôs humanoides já praticam Kongfu enquanto drones dão um “show de luzes“. A inovação e a criatividade fomentam novas forças produtivas de qualidade, tornando a vida mais colorida.

Nutrimos o universo intelectual chinês com a cultura. O interesse do povo por museus, relíquias culturais e patrimônios imateriais cresce constantemente. Mais um item da China foi incluído na lista de patrimônios mundiais. O jogo virtual Black Myth: Wukong e o filme Ne Zha 2 conquistaram o mundo. O estilo tradicional chinês se tornou “tendência” entre os jovens. Os mercados cultural e turístico seguem em ascensão. As “superligas” de futebol em nossas cidades e aldeias movimentaram o país. Os esportes de gelo e neve despertaram o entusiasmo da população. Com a combinação entre tradição e modernidade, o brilho da cultura chinesa se torna cada vez mais esplendoroso.

Criamos e partilhamos uma bela vida. Ao participar das comemorações em Xizang e Xinjiang, testemunhei que as diversas etnias, desde o planalto Qinghai-Tibete até a cordilheira Tianshan, estão unidas de coração como se fossem sementes de romã. Todos, com hadas brancos e canções e danças entusiásticas, expressaram o amor pela pátria e enalteceram a felicidade. Não há questões triviais no que diz respeito ao bem-estar da população e cada detalhe importa. No ano passado, os direitos e interesses dos trabalhadores, atuando em novas formas de emprego, foram ainda mais garantidos. O programa de acessibilidade trouxe conveniência à terceira idade. As famílias com filhos passaram a receber mensalmente um subsídio adicional de 300 yuans. A lenha, os grãos, os temperos e as refeições estão presentes nas quatro estações, aquecendo o lar de cada família que contribui para o crescimento da nossa “grande família”.

Nós continuamos a receber o mundo de braços abertos. Foram realizadas com sucesso a cúpula de Tianjin da Organização de Cooperação de Shanghai e a Cúpula Global de Mulheres. O Porto de Livre Comércio de Hainan iniciou oficialmente as operações alfandegárias especiais. Para lidar melhor com as mudanças climáticas, nosso país anunciou o novo pacote de Contribuição Nacionalmente Determinada. Após a formulação das três iniciativas globais sobre desenvolvimento, segurança e civilização, apresentei a Iniciativa de Governança Global, com o objetivo de promover um sistema de governança global mais justo e equitativo. O mundo de hoje vivencia mudanças e turbulências entrelaçadas, e algumas regiões ainda padecem com conflitos. A China sempre esteve do lado correto da história e segue disposta a promover, juntamente com todos os países, a paz e o desenvolvimento do mundo, impulsionando a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Há pouco tempo, participei da cerimônia de abertura dos Jogos Nacionais e fiquei contente ao testemunhar a união e ação conjunta entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Devemos aplicar de forma persistente o princípio de “um país, dois sistemas”, e apoiar Hong Kong e Macau a integrarem-se melhor no desenvolvimento geral do país e manterem a prosperidade e a estabilidade de longo prazo. Os compatriotas dos dois lados do estreito de Taiwan são irmãos que compartilham laços de sangue. A tendência histórica da reunificação da pátria é irreversível!

Só o fortalecimento do Partido pode garantir a prosperidade da nação. Realizamos a campanha educativa sobre a implementação da decisão de oito requisitos da liderança central do Partido, reforçamos a disciplina e a administração integral e rigorosa do Partido, conforme o prometido, e levamos adiante a autorrenovação, fazendo com que a conduta do Parido e do governo melhore cada vez mais. Devemos permanecer fiéis à aspiração original e cumprir a nossa missão, levar a cabo cada um dos trabalhos com persistência e perseverança, e continuar respondendo a “pergunta na casa-caverna”, formulada em Yan’an, a fim de não decepcionar nosso povo.

O ano de 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal. Para uma causa ser bem-sucedida é preciso iniciar com um bom plano e ter metas claras definidas. Devemos nos concentrar em nossos objetivos e tarefas, elevar nossa confiança e vitalidade para seguir em frente. Devemos adotar medidas concretas para promover o desenvolvimento de alta qualidade, aprofundar ainda mais a reforma e abertura em todas as áreas, buscar a prosperidade comum para todo o povo e escrever um novo capítulo na história do milagre da China.

Na busca por sonhos que transcendem montanhas e mares, a distância nunca é um obstáculo. Embora o caminho seja longo, avançaremos com determinação. Seguiremos com coragem, vitalidade e energia, lutaremos por nossos ideais e nossa felicidade e transformaremos grandes perspectivas em belas realidades.

O sol do Ano Novo logo nascerá. Que a nossa grande pátria mantenha toda a sua magnitude! Que todas as terras do nosso país proporcionem boas colheitas! Que nossa nação se banhe na glória da aurora! Que todos aproveitem a vida ao máximo e alcancem o sucesso! Que todos os seus sonhos se realizem!