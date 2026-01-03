Presidente da Coreia do Sul concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – Às vésperas de sua visita à China, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), na Cheong Wa Dae, conhecida também como Casa Azul, a qual é gabinete e residência presidencial.

Ao falar sobre sua próxima viagem à China, Lee Jae-myung afirmou que o atual cenário internacional é marcado por instabilidade e pelo agravamento de tensões entre alguns países. Nesse contexto, segundo ele, as relações entre a Coreia do Sul e a China são de importância vital.

Lee reconheceu que, em determinado período, houve mal-entendidos ou divergências entre os dois países, o que, em certa medida, dificultou o desenvolvimento das relações bilaterais. Segundo ele, o principal objetivo desta visita à China é minimizar ou eliminar esses obstáculos, impulsionar as relações sino-coreanas para um novo patamar e consolidar uma parceria em que ambos os países possam se apoiar mutuamente em seu desenvolvimento.

Ao recordar visitas anteriores à China, Lee Jae-myung destacou a rápida transição da China para o setor de energias renováveis, especialmente no campo da energia solar fotovoltaica. Ele salientou que a China demonstra uma capacidade extraordinária de transformar desafios em oportunidades, liderando a evolução industrial. O presidente também expressou sua expectativa de que a cooperação sino-coreana nesse campo abra uma grande porta de oportunidades para a Coreia do Sul.

Lee Jae-myung descreveu o presidente chinês, Xi Jinping, como um líder excepcional e de visão ampla. Em novembro de 2025, Xi Jinping realizou uma visita de Estado à Coreia do Sul. “Por meio do contato com o presidente Xi, senti que ele é um vizinho verdadeiramente confiável, um parceiro com quem é possível caminhar junto e se apoiar mutuamente”, afirmou o presidente Lee Jae-myung. Ele expressou convicção de que, com sua visita à China e a visita de Estado de Xi Jinping à República da Coreia, as relações entre os dois países certamente entrarão em uma nova fase de desenvolvimento.

Quanto à questão de Taiwan, Lee Jae-myung ressaltou que a Coreia do Sul sempre respeitou o princípio de Uma Só China e enfatizou que os princípios básicos das relações sino-coreanas foram definidos desde o início do estabelecimento das relações diplomáticas. Segundo ele, em relação à questão de Taiwan, seu país continuará, como sempre, a manter uma postura de respeito ao princípio de Uma Só China.

Fonte: CMG