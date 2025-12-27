Presidente de Dominica concede entrevista exculsiva ao CMG

CGTN – Sylvanie Burton, presidente da República da Dominica, concedeu recentemente uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês). Na ocasião, a líder dominicana relembrou os apoios oferecidos pela China quando o país caribenho enfrentou crises e destacou o papel significativo que a Iniciativa do Cinturão e Rota pode trazer para seu país.

Burton começou por relembrar sua visita à China. Segundo ela, o país preserva e valoriza sua história, patrimônio cultural e até mesmo sua gastronomia. Por um lado, a China realizou a modernização do país; por outro lado, o país não abandonou o estilo de vida e a filosofia tradicional, que ajudam a manter a saúde e promover a eficiência no trabalho, afirmou a presidente dominicana.

Durante a conversa, a presidente também compartilhou sua visão sobre as relações bilaterais entre China e Dominica. Para ela, é fundamental que a Dominica mantenha relações amigáveis com outros países do mundo, especialmente com grandes nações como a China. Os dois países têm desenvolvido diversas cooperações que desempenharam um papel importante para ajudar a Dominica a superar crises. Burton considera a China um grande amigo que sempre esteve ao lado do país caribenho. Em 2017, quando o furacão "Maria" atingiu gravemente a Dominica, a China ofereceu assistência imediatamente. Durante a pandemia de COVID-19, em 2019 e 2020, o país asiático também estendeu ajuda oportuna. Na conversa, a presidente expressou o desejo de continuar a desenvolver mais cooperações com a China e deu as boas-vindas a empresas chinesas que queiram investir em Dominica.

Na ocasião, Burton também relembrou seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. Ela elogiou o líder chinês como um dos líderes mais excelentes do mundo. Para ela, Xi Jinping deseja ver a China desempenhar um papel de liderança na condução de assuntos internacionais. Durante sua visita à China, Burton recebeu uma obra do presidente Xi Jinping. Ela demonstrou interesse em estudar o livro, no qual poderia aprender sobre o pensamento de governança de Estado do líder chinês.

Em 2018, a China assinou com a Dominica o memorando sobre a construção conjunta da Iniciativa do Cinturão e Rota, acordo que a presidente dominicana valoriza muito. Segundo ela, a China ofereceu apoio a Dominica na construção de vários projetos no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota. Esses projetos mudaram significativamente o cotidiano da população local. Os dominicanos têm uma avaliação muito positiva sobre as obras chinesas, especialmente o aeroporto internacional que está em construção. Eles esperam que a obra entre em funcionamento o mais rápido possível.

Ao falar sobre a questão de Taiwan, Burton afirmou que Dominica pode servir de exemplo para outros países caribenhos que ainda não estabeleceram relações diplomáticas com a China. Dominica acredita que existe apenas uma China no mundo, e a reunificação chinesa deve ser alcançada. Para a presidente dominicana, uma província não deve se considerar uma "nação" nem confrontar sua própria pátria.