Presidente de Gana concede entrevista exclusiva ao CMG

CGTN – Este ano marca o 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Gana. Recentemente, o presidente ganês, John Dramani Mahama, visitou a China após vários anos. Na ocasião, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Durante a visita, o presidente Mahama participou da Cúpula Global de Mulheres, realizada em Beijing. Ao falar sobre os avanços da China na promoção dos direitos das mulheres, ele afirmou que o país alcançou progressos concretos e dignos de admiração no fortalecimento da autonomia feminina. “As conquistas da China são motivo de orgulho”, destacou. Ele acrescentou que Gana também vem promovendo ativamente o empoderamento das mulheres. Segundo o presidente, as mulheres ganesas já alcançaram avanços significativos nas áreas de comércio e negócios, tornando-se forças dominantes na gestão empresarial e no marketing de produtos.

Além disso, o presidente Mahama realizou na China o fórum presidencial de investimentos, no qual apresentou ao mercado chinês diversos produtos característicos de Gana, como cacau, castanhas, café, artesanato, entre outros.

Ao comentar sobre a cooperação econômica e comercial entre os dois países, Mahama afirmou que a China é, de fato, o maior parceiro comercial de Gana, com o volume de trocas crescendo continuamente em ritmo exponencial. Ele mencionou que a política de tarifa zero será implementada em breve e expressou confiança de que essa medida criará um ambiente ainda mais favorável para a expansão do comércio bilateral.

No contexto do 65º aniversário das relações diplomáticas, Mahama ressaltou que China e Gana precisam impulsionar o desenvolvimento das relações bilaterais, adaptando-se à nova ordem global. Ele destacou ainda que o presidente da China, Xi Jinping, propôs a Iniciativa de Segurança Global, voltada à promoção da segurança comum. Na África, muitos países enfrentam desafios relacionados à segurança, incluindo ameaças cibernéticas e o extremismo violento. Por isso, o presidente Mahama avaliou que este é um momento oportuno para aprofundar a cooperação entre os dois países. “Devemos trabalhar juntos para garantir que nossas populações vivam e trabalhem em paz, compartilhando oportunidades e prosperidade”, afirmou.

Ao abordar a política chinesa para a África, o presidente Mahama ressaltou que a China mantém-se sempre solidária com os países em desenvolvimento e apoia firmemente os países do Sul Global. Segundo ele, é justamente por essa solidariedade contínua que a China consegue compreender profundamente as necessidades dos países em desenvolvimento e oferecer ajuda de forma ativa.

Ele observou que a visão de mundo de Gana está altamente alinhada com a da China. A China sempre apoiou os países africanos na busca por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e permanece consistente no apoio às posições africanas.“Quando se tem um parceiro que o apoia de forma constante, os dois lados naturalmente se tornam amigos e se aproximam”, acrescentou.

