Presidente do CMG reúne-se com presidente da LaLiga

CGTN – Durante a visita de Estado do rei Felipe VI da Espanha à China, o vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), Shen Haixiong, reuniu-se nesta quinta-feira (13), em Beijing, com o presidente da LaLiga, Javier Tebas, que integrava a comitiva do monarca.

Shen Haixiong destacou que, durante seu encontro com o rei Felipe VI, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a importância de promover ainda mais os laços entre os povos, fortalecer os intercâmbios culturais e educacionais e apoiar mutuamente o desenvolvimento das instituições culturais e linguísticas de ambos os países. Ele lembrou que o CMG mantém há muito tempo uma cooperação estreita com a LaLiga, reforçando o intercâmbio cultural entre China e Espanha por meio da colaboração em direitos de transmissão de jogos, da assinatura de memorandos de entendimento e da realização de atividades esportivas conjuntas. Shen Haixiong expressou o desejo de que as duas partes continuem promovendo o desenvolvimento da indústria do futebol em seus países, contribuindo para a disseminação da cultura esportiva e alcançando novos avanços nos intercâmbios culturais e interpessoais.

Por sua vez, Javier Tebas afirmou estar satisfeito em aprofundar a parceria com o CMG e ressaltou a relevância da estratégia global da LaLiga. Ele observou que o CMG é um dos veículos de comunicação mais influentes do mundo e elogiou a cobertura da 15ª edição dos Jogos Nacionais da China. Tebas destacou que é uma grande oportunidade poder utilizar a plataforma do CMG para mostrar o charme da LaLiga aos fãs chineses de futebol. Ele acrescentou que as perspectivas de cooperação futura entre as duas instituições, especialmente no intercâmbio cultural, são amplas, e expressou o desejo de que ambos os lados contribuam para o fortalecimento das relações bilaterais e para o aprofundamento da amizade entre os povos por meio da aprendizagem mútua, da cocriação de conteúdos, do intercâmbio tecnológico e da proteção de direitos autorais.

Fonte: CMG