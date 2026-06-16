Presidentes da China e de Mianmar se reúnem em Beijing

CGTN – Na manhã desta terça-feira (16), o presidente chinês, Xi Jinping, manteve conversações no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o presidente de Mianmar, Min Aung Hlaing, que realiza visita de Estado à China.

O líder chinês afirmou que, ao longo dos 76 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, China e Mianmar têm defendido e praticado os Cinco Princípios de Coexistência Pacífica, estabelecendo um modelo de igualdade e benefícios mútuos entre os países. Ele destacou que a China atribui grande importância às relações com Mianmar em sua diplomacia de vizinhança e mantém o princípio de não interferência em assuntos internos. Segundo o líder chinês, a China apoia a soberania e a integridade territorial de Mianmar, bem como os esforços do país para equilibrar desenvolvimento e segurança e seguir um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais.

Xi Jinping observou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China (2026–2030). Segundo ele, a China está disposta a compartilhar as suas experiências de desenvolvimento e trabalhar com Mianmar na construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-Mianmar, caracterizada por confiança política mútua, benefícios recíprocos, coordenação em segurança e intercâmbio cultural e entre povos. O objetivo, afirmou, é promover o bem-estar das populações dos dois países e contribuir para a paz e o desenvolvimento regional.

Diante de um cenário internacional em transformação, Xi Jinping defendeu o fortalecimento da solidariedade e da coordenação entre os dois países e a continuidade da implementação de projetos conjuntos com garantia de segurança. Ele também ressaltou que a China apoia os esforços de reconstrução de Mianmar após o terremoto. Ambas as partes, acrescentou, continuarão a combater crimes como jogos de azar online, fraudes em telecomunicações e tráfico de drogas, com o objetivo de preservar a segurança e a estabilidade nas áreas fronteiriças. A China também apoia os esforços de diálogo em Mianmar para promover a paz e a reconciliação, visando à estabilidade de longo prazo no norte do país.

Min Aung Hlaing, por sua vez, afirmou que Mianmar e China mantêm uma amizade tradicional de apoio mútuo e estão avançando para uma nova fase na construção de uma comunidade com futuro compartilhado. Ele agradeceu à China pelo apoio ao desenvolvimento, à estabilidade, à paz e ao processo de reconciliação nacional em Mianmar e reiterou o compromisso com o princípio de Uma Só China.

O líder de Mianmar salientou ainda que o país busca fortalecer a cooperação com a China em todas as áreas e avançar na construção do Corredor Econômico Mianmar-China, além de ampliar o comércio e os investimentos. Ele destacou a importância de garantir a segurança de empresas e cidadãos chineses em território mianmarense. Mianmar também manifestou disposição para cooperar no combate a crimes transfronteiriços e apoiou as Quatro Iniciativas Globais propostas por Xi Jinping, além de reforçar a coordenação multilateral com a China.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Denise Melo

Fonte: CMG