Primeira-dama chinesa e rainha da Espanha visitam centro de serviços para pessoas com deficiência em Beijing

CGTN – A primeira-dama da China, Peng Liyuan, e a rainha Letizia da Espanha visitaram o Centro de Demonstração de Serviços para Pessoas com Deficiência de Beijing, nesta quarta-feira (12).

Peng Liyuan e Letizia assistiram a uma apresentação sobre os serviços oferecidos pelo centro para as pessoas portadoras de deficiência, visitaram uma exposição temática sobre os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing e conheceram produtos chineses de auxílio a pessoas com deficiência, atividades de leitura para crianças com deficiência e a construção de instalações acessíveis, além de ter conversas cordiais com as pessoas com deficiência presentes.

Peng Liyuan afirmou que é preciso um esforço conjunto e o apoio de todos para ajudar as pessoas portadoras de deficiência a se integrarem melhor à sociedade. Segundo a primeira-dama, a China e a Espanha podem fortalecer seus intercâmbios e cooperação nesse âmbito.

Letizia perguntou detalhadamente sobre o desenvolvimento da causa das pessoas com deficiência na China, especialmente sobre a situação de emprego das mulheres com deficiência, e rendeu alto apreço ao êxito alcançado pelo país asiático.

Fonte: CMG