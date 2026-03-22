Primeira edição do Festival de Cinema Chinês do CMG é realizada em Beijing

CGTN – A primeira edição do Festival de Cinema Chinês, organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) foi realizada nesta sexta-feira (20) em Beijing.

Sob o tema "Reunindo forças, encontro na primavera", a cerimônia teve como foco o ecossistema "Cinema+" e, de forma inédita, analisou, observou e homenageou os filmes chineses a partir da perspectiva de "gêneros cinematográficos", realizando diversas premiações.

Entre os destaques, o filme Dead to Rights conquistou cinco prêmios: melhor filme dramático, melhor diretor, melhor roteirista, melhor ator em filme dramático e melhor atriz em filme dramático. Já a obra Nezha 2 ganhou como melhor filme de animação, melhor diretor e melhores efeitos especiais.

A bilheteria do cinema chinês tem alcançado continuamente novos recordes, ultrapassando a marca de 51,8 bilhões de yuans no ano de 2025. Ao mesmo tempo, a indústria cinematográfica da China está em transição de uma economia tradicional baseada apenas em bilheteria para um ecossistema de consumo diversificado. Segundo estimativas, o valor de produção de toda a cadeia da indústria cinematográfica chinesa ultrapassou 810 bilhões de yuans no ano passado.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

Fonte: CMG