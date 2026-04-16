Primeiras-damas chinesa e vietnamita visitam teatro em Beijing

CGTN – Na manhã de hoje (15), Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e Ngô Phương Ly, primeira-dama vietnamita, visitaram o Centro Nacional de Artes Cênicas da China.

Juntas, estiveram na ópera, no espaço de criação de realidade virtual e no estúdio de gravação. Durante a visita, assistiram a ensaios de dança e gravações do coral.

Peng Liyuan afirmou que espera que instituições culturais e artistas de ambos os países se envolvam em intercâmbios e cooperações de várias maneiras para fortalecer a amizade bilateral e a proximidade entre seus povos. Ngô Phương Ly disse, por sua vez, que está disposta a impulsionar trocas culturais e artísticas entre os dois países.

Fonte: CMG