Primeiro-ministro da China chega à Zâmbia para visita oficial

CGTN – O primeiro-ministro da China Li Qiang chegou à capital da Zâmbia, Lusaka, nesta quarta-feira, para uma visita oficial ao país africano.

Li disse que a Zâmbia é o primeiro país do sul da África a estabelecer relações diplomáticas com a China, e que os dois países compartilham uma profunda tradição de amizade.

Ao longo dos anos, apesar das mudanças no cenário internacional, a China e a Zâmbia têm se respeitado, confiado e apoiado mutuamente de forma consistente, forjando conjuntamente o espírito de amizade e cooperação entre a China e a África, incluindo o espírito da Ferrovia Tanzânia-Zâmbia, disse ele.

Li observou que, nos últimos anos, sob a orientação estratégica do presidente chinês Xi Jinping e do presidente zambiano Hakainde Hichilema, os dois países aprofundaram constantemente sua confiança política mútua e alcançaram resultados frutíferos em vários setores, estabelecendo um modelo de solidariedade e colaboração entre nações em desenvolvimento.

Durante a Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) em setembro do ano passado, os dois chefes de Estado realizaram uma reunião que apontou a direção para o aprofundamento da parceria estratégica e cooperativa abrangente entre a China e a Zâmbia, disse Li.

Li disse que a China está pronta para trabalhar com a Zâmbia para levar adiante a amizade tradicional, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, promover a compreensão mútua e a afinidade entre os dois povos e avançar juntos no caminho da modernização.

Diante de um mundo de mudanças e caos interligados, a China está disposta a reforçar a comunicação e a coordenação multilaterais com a Zâmbia, permanecer unida com os amplos quadrantes dos países do Sul Global, salvaguardar a ordem internacional, bem como a equidade e a justiça, e promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

A visita de Li ocorreu após sua participação na 24ª Reunião do Conselho de Chefes de Governo dos Estados-Membros da Organização de Cooperação de Shanghai em Moscou, Rússia.

Fonte: Xinhua