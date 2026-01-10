Primeiro-ministro irlandês concede entrevista ao CMG
CGTN – Durante entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, afirmou prezar imensamente a visita feita ao país oriental novamente após 14 anos.
Martin ressaltou que ser o primeiro líder de um país europeu recebido pela China em 2026 simboliza a solidez das relações entre a Irlanda e a China. O encontro com o presidente Xi Jinping concentrou-se principalmente nas relações bilaterais e nos laços entre a União Europeia e a China.
Martin destacou que a Irlanda adere claramente à política de Uma Só China, e essa posição continuará no futuro. Ainda declarou que a China é hoje um líder no campo da inteligência artificial, enquanto a Irlanda é uma economia altamente digitalizada, por isso aguarda com grande expectativa o desenvolvimento da cooperação nesta área com a parte chinesa. A indústria agrícola e de alimentos é um setor central da Irlanda. Sempre existem oportunidades de cooperação na área agroalimentar entre os dois países, baseadas na enorme escala do mercado chinês e no modelo de produção de produtos agrícolas e pecuários da Irlanda, a qual depende de pastagens naturais.
Tradução: Zhao Yan
Revisão: Erasto Santos Cruz
Fonte: CMG