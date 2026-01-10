TV 247 logo
      Buscar
      HOME > China

      Primeiro-ministro irlandês concede entrevista ao CMG

      Martin destacou que a Irlanda adere claramente à política de Uma Só China

      Primeiro-ministro irlandês concede entrevista ao CMG (Foto: CGTN)

      CGTN – Durante entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, afirmou prezar imensamente a visita feita ao país oriental novamente após 14 anos.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Martin ressaltou que ser o primeiro líder de um país europeu recebido pela China em 2026 simboliza a solidez das relações entre a Irlanda e a China. O encontro com o presidente Xi Jinping concentrou-se principalmente nas relações bilaterais e nos laços entre a União Europeia e a China.

      Primeiro-ministro irlandês concede entrevista ao CMG
      Primeiro-ministro irlandês concede entrevista ao CMG

      Martin destacou que a Irlanda adere claramente à política de Uma Só China, e essa posição continuará no futuro. Ainda declarou que a China é hoje um líder no campo da inteligência artificial, enquanto a Irlanda é uma economia altamente digitalizada, por isso aguarda com grande expectativa o desenvolvimento da cooperação nesta área com a parte chinesa. A indústria agrícola e de alimentos é um setor central da Irlanda. Sempre existem oportunidades de cooperação na área agroalimentar entre os dois países, baseadas na enorme escala do mercado chinês e no modelo de produção de produtos agrícolas e pecuários da Irlanda, a qual depende de pastagens naturais.

      Tradução: Zhao Yan

      Revisão: Erasto Santos Cruz

      Fonte: CMG

       

       

      Tags