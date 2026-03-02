Publicado livro que documenta vitória contra a pobreza sob liderança de Xi Jinping

CGTN – O livro Vencer a Batalha contra a Pobreza sob a Liderança do Secretário-Geral Xi Jinping foi publicado pela Editora da Escola do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e já está disponível em todo o país.

Desde o 18º Congresso Nacional PCCh, sob a liderança do Comitê Central do Partido, com o camarada Xi Jinping como núcleo, conquistas históricas foram alcançadas e transformações significativas ocorreram nas causas do Partido e do Estado.

Para documentar o magnífico processo histórico da nova era, o Departamento de Comunicação e a Escola do Partido do Comitê Central do PCCh organizaram conjuntamente a coleta e a compilação de histórias orais na série Conquistas e Transformações Históricas na Nova Era.

Frente ao desafio mundial de redução da pobreza, o PCCh concluiu a árdua tarefa de erradicar a pobreza absoluta, oferecendo uma resposta que marcou a era, satisfez o povo e ganhou destaque global.

A publicação, com foco em eventos e figuras representativas, baseia-se em relatos de testemunhas para reconstruir o panorama histórico em que o Comitê Central do Partido uniu e liderou todo o Partido e o povo na superação da pobreza absoluta, retratando de forma vívida as principais conquistas em prol da causa e o espírito forjado nesse esforço.

tradução: Shi Liang

revisão: Denise Melo