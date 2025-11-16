Publicado primeiro volume das Obras selecionadas de Xi Jinping sobre o Estado de Direito

CGTN – O primeiro volume das Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre o Estado de Direito foi publicado e está disponível em todo o país.

O volume reúne 69 textos considerados os mais importantes e fundamentais do secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, sobre o tema entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2025. Algumas dessas obras foram publicadas pela primeira vez.

A publicação tem grande relevância para o desenvolvimento do sistema socialista de Estado de Direito com características chinesas, para a construção da China como um país socialista administrado pelo Estado de Direito e para a abertura de novos horizontes na governança jurídica na nova era.

Compilado pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do PCCh, o livro foi publicado pela Editora Central de Literatura do PCCh.

Fonte: CMG