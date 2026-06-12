Publicados volumes I e II das Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre a Diplomacia

CGTN – Os volumes I e II das Obras Selecionadas de Xi Jinping sobre a Diplomacia foram publicados pela Editora Central de Compilação e Tradução da China, e distribuídos tanto nacional quanto internacionalmente.

Compilados pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), os dois livros reúnem 134 das contribuições mais importantes e fundamentais do líder do país sobre assuntos externos, escritas entre janeiro de 2013 e novembro de 2025 e organizadas cronologicamente. O Volume I contém 63 obras, de janeiro de 2013 a junho de 2018, enquanto o Volume II contém 71 obras, de junho de 2018 a novembro de 2025.

O pensamento diplomático de Xi Jinping é um componente importante do Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. Trata-se de uma grande conquista teórica que combina os princípios básicos do marxismo com as realidades específicas da diplomacia de grande país com características chinesas e com a rica cultura tradicional da China.

Como uma manifestação que exponencia a própria concepção do Comitê Central do PCCh sobre a governança no campo da diplomacia, e tendo o camarada Xi Jinping como seu núcleo, ele abriu um novo campo para a teoria e a prática diplomáticas da China, enriqueceu e desenvolveu a teoria marxista das relações internacionais e forneceu orientação fundamental e um roteiro para a política externa chinesa na nova era.

Fonte: CMG