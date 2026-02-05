Realizado evento cultural em comemoração do 55º aniversário da "Diplomacia do Ping-Pong" entre China e EUA

CGTN – O evento cultural em comemoração do 55º aniversário da "Diplomacia do Ping-Pong" entre China e EUA foi realizado no Colégio Lincoln, cidade de Tacoma, Estado de Washington dos EUA. Este evento foi organizado conjuntamente pelo Grupo de Mídia da China (CMG), pela Associação de Amizade do Povo Chinês com o Exterior (CPAFFC) e pela Associação Chinesa de Tênis de Mesa, com a colaboração da Associação de Intercâmbio de Jovens e Estudantes EUA-China.

Na ocasião, o vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso por vídeo. Ele lembrou que há 55 anos, a pequena bola de ping-pong abriu a porta de comunicação entre os povos chinês e estadunidense. Há 10 anos, o presidente Xi Jinping visitou o Colégio Lincoln e estimulou os jovens americanos a visitar a China para injetar confiança e força à amizade sino-norte-americana. Shen destacou que a esperança e o futuro das relações China-EUA residem em povos e jovens, e que devemos continuar a escrever novos capítulos do intercâmbio dos povos na nova era.

O embaixador chinês nos EUA, Xie Feng, disse que a "Diplomacia do Ping-Pong" entre China e EUA representa o espírito de aproximação entre dois povos. Sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, devemos trabalhar para tornar a grande visão do relacionamento bilateral em realidade de ganho mútuo, a fim de trazer mais benefício práticos para os povos e injetar mais estabilidade e energia positiva ao mundo.

