Resultado da pesquisa global da CGTN sobre a percepção das relações entre China e EUA

CGTN – Em meio às transformações aceleradas e sem precedentes deste século, as relações entre as grandes potências ultrapassaram em muito o escopo dos laços bilaterais, tornando-se uma força importante na configuração da trajetória do cenário internacional e da ordem global. A CGTN (China Global Television Network) do Grupo de Mídia da China (CMG), em parceria com a Universidade Renmin da China, realizou, por meio do Instituto de Pesquisa em Comunicação Internacional na Nova Era, uma pesquisa com 12.302 entrevistados de 39 países sobre as relações entre China e EUA.

Na pesquisa, mais de 75% dos entrevistados acreditam que um relacionamento saudável e estável entre China e EUA é de vital importância para a comunidade internacional. Entre os entrevistados dos países em desenvolvimento, 78,3% concordam com isso, enquanto 76,7% dos entrevistados nos EUA também concordam com a afirmação.

Entre os entrevistados, 67,9% consideram que os EUA e a China podem alcançar benefícios mútuos e resultados ganha-ganha, e que os atritos comerciais não são irreconciliáveis. Tanto a proporção dos entrevistados dos países em desenvolvimento quanto a dos entrevistados dos EUA chega a 72,8%, índice superior à média global.

Na pesquisa, 78,6% dos entrevistados acreditam que a China e os EUA devem reforçar o diálogo com base no respeito mútuo para reduzir mal-entendidos. Entre os entrevistados dos países em desenvolvimento, esse índice chega a 81,8%, enquanto entre os entrevistados nos EUA, ele atinge 78,3%.

A pesquisa foi realizada online, por meio do banco de dados de amostras, com participantes entre 18 e 65 anos. A pesquisa segue a distribuição etária e de gênero dos censos nacionais, abrangendo países representativos do Sul Global e os principais países desenvolvidos.

Fonte: CMG