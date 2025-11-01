Revista Qiushi publica esclarecimento de Xi Jinping sobre o 15º Plano Quinquenal

CGTN – A revista Qiushi, periódico oficial do Partido Comunista da China (PCCh), publicará no dia 1º de novembro o texto “Esclarecimento acerca das Propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social Nacional”.

O esclarecimento foi elaborado por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente do país e presidente da Comissão Militar Central.

Segundo o líder chinês, a formulação de planos de médio e longo prazo para orientar o desenvolvimento econômico e social é um dos principais instrumentos de governança do Partido. Ele destacou que a boa elaboração do 15º Plano Quinquenal é de suma importância para impulsionar o desenvolvimento contínuo e saudável da economia e da sociedade chinesas, bem como para lançar bases sólidas rumo à concretização da modernização socialista dentro do prazo estabelecido.

