Revista Qiushi publicará artigo de Xi Jinping sobre implementação do espírito da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central

CGTN – A primeira edição anual da revista Qiushi, a ser publicada em 1º de janeiro de 2026, divulgará um artigo do presidente chinês, Xi Jinping, intitulado Estudando e Implementando o Espírito da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

O artigo destaca a necessidade de compreender profundamente o significado do desenvolvimento econômico e social durante o período do 15º Plano Quinquenal e de implementar seriamente o espírito da sessão plenária.

O desenvolvimento socioeconômico durante o período do 15º Plano Quinquenal é de grande importância para a concretização do grande projeto delineado no 20º Congresso Nacional do PCCh, para o avanço da modernização chinesa em etapas e para o estabelecimento de uma base mais sólida para a realização fundamental da modernização socialista.

O artigo apresenta as seguintes propostas para a implementação do espírito da Sessão Plenária:

Primeiro, promover firmemente o desenvolvimento de alta qualidade. É preciso focalizar a economia real, aprofundar ainda mais a reforma e colocar o desenvolvimento de novas forças produtivas em uma posição estratégica mais proeminente;

Segundo, acelerar a construção de um novo padrão de desenvolvimento. É necessário expandir a demanda interna e fortalecer a economia doméstica;

Terceiro, dar passos firmes rumo à prosperidade comum para todo o povo. Devemos otimizar o planejamento econômico regional, promover o desenvolvimento regional coordenado, incentivar o desenvolvimento integrado urbano-rural e impulsionar a revitalização total das áreas rurais;

Quarto, coordenar melhor o desenvolvimento e a segurança. É preciso adotar o conceito global de segurança nacional e aderir ao princípio de consolidar a segurança por meio do desenvolvimento; por fim, impulsionar de forma coordenada o trabalho em todas as áreas.