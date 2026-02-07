Sede da União Africana recebe prelúdio da Gala do Festival da Primavera

CGTN – O Prelúdio da Gala do Festival da Primavera, uma celebração para marcar a chegada do Ano Novo Chinês, foi realizado no dia 6 na sede da União Africana em Adis Abeba. Organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), em parceria com a Comissão da União Africana e a Missão da China junto à União Africana, o evento foi uma prévia da gala anual do Festival da Primavera do CMG — amplamente considerada uma das transmissões de televisão mais vistas no mundo.

O presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, enviou uma mensagem de congratulações ao evento, dizendo que o Festival da Primavera não é apenas um momento importante para nos despedirmos do ano velho e dar as boas-vindas ao novo, mas também um símbolo que carrega votos de reunião familiar, renovação e esperança, os quais são amplamente aplaudidos no continente africano. Ele ainda enviou suas sinceras saudações ao povo chinês em nome da União Africana.

O vice-chefe do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMG, Shen Haixiong, proferiu um discurso por vídeo. Shen lembrou que a Gala do Festival da Primavera, realizada há 43 anos consecutivos, se tornou um banquete cultural para todos os chineses e seus amigos, servindo como uma janela para que o público global conheça a excelente cultura chinesa e o desenvolvimento do país.

Fonte: CMG