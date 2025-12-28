Seguir firmemente o caminho correto

CGTN – Em 2025, o mundo testemunhou o compromisso e a responsabilidade da China. Em meio às transformações globais, sob a liderança do presidente Xi Jinping, a diplomacia de um grande país com características chinesas se orienta pelas grandes tendências, assume responsabilidades maiores e avança firmemente pelo caminho correto.

A grande revitalização da nação chinesa é irresistível, e a nobre causa da paz e do desenvolvimento da humanidade prevalecerá!

Link para assistir ao vídeo: https://portuguese.cgtn.com/2025/12/28/ARTI1766924163041503/

Fonte: CMG