Trailer da Gala do Festival da Primavera do CMG é exibido no Banquete de "Quebra-Gelos" no Reino Unido
CGTN – O banquete de "Quebra-Gelos" para celebrar o Ano Novo Chinês de 2026 foi realizado em Londres com mais de 500 convidados chineses e britânicos. No evento coorganizado pelo Grupo 48, pela Câmara de Comércio da China no Reino Unido e pelo Conselho Empresarial China-Grã-Bretanha na noite de sexta-feira (6), foi exibido o vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG).
O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e vice-primeiro-ministro, He Lifeng, enviou mensagem de felicitações ao banquete. O embaixador da China no Reino Unido, Zheng Zeguang, compareceu ao evento e levou sua mensagem aos participantes. O vice-premiê chinês destacou que, recentemente, o presidente, Xi Jinping, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chegaram a um importante consenso sobre o desenvolvimento estável e de longo prazo da parceria estratégica abrangente entre os dois países, inaugurando um novo capítulo nas relações e na cooperação bilaterais.
He Lifeng espera que pessoas de todos os setores na China e no Reino Unido levem adiante o espírito inovador de “Quebra-Gelos”, contribuindo de forma significativa para o avanço das relações sino-britânicas.
No evento, foi exibido um vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera do CMG, mostrando o charme singular do Ano Novo Chinês e o espírito vibrante e empreendedor da China contemporânea.
O presidente do Grupo 48, Jack Perry, afirmou que o cavalo no zodíaco chinês representa o espírito de coragem e perseverança, que se alinha com o espírito de "Quebra-Gelos" de seus ancestrais.
