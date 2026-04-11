Vice-presidente chinês pede ações sólidas para revitalizar o espírito da diplomacia do pingue-pongue entre China e EUA

CGTN – O vice-presidente chinês Han Zheng participou nesta sexta-feira da Comemoração do 55º Aniversário da Diplomacia do Pingue-Pongue China-EUA e da cerimônia de lançamento dos Eventos de Intercâmbio Esportivo Juvenil China-EUA em Beijing, onde ele leu uma carta de felicitações do presidente Xi Jinping.

Revisando a importância histórica da Diplomacia do Pingue-Pongue China-EUA, Han disse que os laços bilaterais estão atualmente em um momento crítico, e que as escolhas estratégicas feitas pelos dois países influenciarão novamente a direção da evolução da ordem mundial.

O presidente Xi apontou que o fato de a China e os EUA serem parceiros e amigos é tanto uma lição da história quanto uma necessidade do presente, citou Han.

Han afirmou que a prática provou que uma relação China-EUA estável, saudável e sustentável serve aos interesses comuns dos dois povos e também atende às expectativas comuns da comunidade internacional.

Pedindo que ambos os lados tirem experiências da história e usem o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado como guia, Han indicou que ambos devem ter uma atitude respeitosa um com o outro, manter a linha final da coexistência pacífica e se esforçar por perspectivas de cooperação ganha-ganha.

Observando que são necessárias mais sinceridade e ações concretas para revitalizar o espírito da Diplomacia Ping-Pong na nova era, Han disse que ambos os lados devem construir pontes para intercâmbios e cooperação bilaterais entre os povos, localidades e jovens.

Durante a comemoração, Han também inaugurou os Eventos de Intercâmbio Esportivo Juvenil China-EUA com convidados de ambos os países.

Ele espera que adolescentes americanos participantes de intercâmbios esportivos na China tragam curiosidade e retornem com uma compreensão objetiva da China e uma amizade preciosa com parceiros chineses. Nesse contexto, ele pediu a escrita conjunta de um novo capítulo dos intercâmbios amigáveis China-EUA.