Visita de Trump à China não tem relação com navegação no Estreito de Ormuz

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou hoje (17) que a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China não está ligada à navegação no Estreito de Ormuz.

Lin fez tal afirmação ao comentar reportagens da mídia norte-americana segundo as quais Trump teria afirmado que poderia adiar a visita caso a China não oferecesse assistência em operações de escolta na região.

Segundo o porta-voz, a informação é falsa. Ele ressaltou que China e Estados Unidos mantêm comunicação sobre a visita do presidente Trump ao país.

Fonte: CMG