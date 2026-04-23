Voo de Lai Ching-te é negado, e porta-voz reforça princípio de “Uma Só China” como tendência global

CGTN – “Apreciamos o posicionamento e as ações adotados pelos países envolvidos na defesa do princípio de ‘Uma Só China’”, afirmou a porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Zhang Han, nesta quarta-feira (22), em Beijing.

As autoridades do Partido Progressista Democrático (PPD) anunciaram nesta terça-feira (21) que o líder taiwanês, Lai Ching-te, planejava visitar a Suazilândia, mas teve de cancelar a viagem porque os países envolvidos recusaram conceder autorizações de sobrevoo.

Em relação ao caso, Zhang Han afirmou que uma causa justa atrai amplo apoio, enquanto a injusta encontra pouco respaldo. “O fato demonstra mais uma vez que ‘Uma Só China’ é um princípio básico das relações internacionais e um consenso da comunidade internacional. Trata-se de uma tendência geral, uma causa justa e a vontade dos povos”, declarou a porta-voz.

Fonte: CMG