Xi e Macron se reúnem em conjunto com a imprensa

Beijing, 4 dez (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniram em conjunto com a imprensa após suas conversas em Beijing, nesta quinta-feira.

Xi disse que os dois lados concordaram em aumentar a confiança política mútua, expandir a cooperação prática, promover intercâmbios culturais e interpessoais e fazer avançar a reforma e a melhoria da governança global.

Ao dar as boas-vindas à quarta visita de Estado de Macron à China, Xi disse que as duas partes tiveram conversas amigáveis, francas e frutíferas. Eles concordaram que tanto a China como a França são grandes países independentes e que, em meio às mudanças e turbulências no mundo atual, devem manter alta a bandeira do multilateralismo, aderir ao diálogo em pé de igualdade e à cooperação aberta, demonstrar plenamente o valor estratégico e a influência global da parceria estratégica abrangente entre a China e a França e promover um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva.

Ele disse que os dois lados concordaram em aumentar a confiança política mútua, observando que, independentemente das mudanças no ambiente externo, eles estão comprometidos em demonstrar a independência e a visão estratégica de um grande país, enquanto se compreendem e apoiam mutuamente em assuntos relacionados aos respectivos interesses centrais e principais preocupações.

Os dois lados concordaram em expandir a cooperação prática, assinalou Xi, acrescentando que concordaram em consolidar a cooperação em áreas tradicionais, como aviação, aeroespaço e energia nuclear, e expandir a cooperação em campos emergentes, como economia verde, economia digital, biofarmacêutica e inteligência artificial. Eles concordaram em promover o desenvolvimento equilibrado das relações econômicas e comerciais bilaterais, expandir o investimento bidirecional e fornecer um ambiente de negócios justo, transparente, não discriminatório e previsível para as empresas dos dois países.

Xi disse que os dois lados concordaram em promover intercâmbios culturais e interpessoais. Com base no sucesso do Ano da Cultura e do Turismo China-França do ano passado, os dois lados aprofundarão os intercâmbios e a cooperação nas áreas de cultura, educação, ciência e tecnologia, e em níveis subnacionais, e lançarão uma nova rodada de cooperação sobre a proteção dos pandas gigantes.

Os lados concordaram em promover a reforma e a melhoria da governança global, disse ele, acrescentando que gostariam de intensificar a comunicação e a coordenação estratégicas, defender o sistema internacional com as Nações Unidas em seu núcleo e a ordem internacional baseada no direito internacional, e trabalhar em direção a um sistema de governança global mais justo e equitativo.

Em relação à crise na Ucrânia, Xi disse que a China apoia todos os esforços pela paz e espera que todas as partes possam chegar a um acordo de paz justo, duradouro e obrigatório, que seja aceito por todas as partes envolvidas por meio do diálogo e da negociação. Ele também acrescentou que a China continuará a desempenhar um papel construtivo na resolução política da crise, ao mesmo tempo que se opõe firmemente a quaisquer ações irresponsáveis que transfiram a culpa ou distorçam a situação.

Xi afirmou que a China e a França envidarão esforços conjuntos para promover uma resolução completa, justa e duradoura da questão palestina o mais cedo possível. A China fornecerá US$ 100 milhões em ajuda à Palestina para aliviar a crise humanitária em Gaza e apoiar a recuperação e reconstrução de Gaza, acrescentou.

Xi enfatizou que a abertura é uma política nacional básica da China, e que o país abrirá ainda mais suas portas para o mundo. Durante o período do 15º Plano Quinquenal, a China promoverá o desenvolvimento de alta qualidade por meio do aprofundamento abrangente das reformas, implementará ainda mais a estratégia de expansão das demandas domésticas, ampliará o acesso ao mercado e abrirá mais setores, além de orientar o arranjo transfronteiriço racional e ordenado das cadeias industriais e de abastecimento, o que abrirá um espaço mais amplo para a cooperação prática entre a China e a França e o desenvolvimento das relações bilaterais.