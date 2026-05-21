Xi e Putin conversam durante chá em Beijing

Beijing, 20 mai (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, conversaram durante um chá nesta quarta-feira no Grande Palácio do Povo, em Beijing.

Xi disse que, ao longo dos anos, ele e Putin têm mantido um diálogo frequente e estreito e criaram, em conjunto, um novo modelo de relações entre grandes países, caracterizado pelo respeito mútuo, equidade e justiça e cooperação mutuamente benéfica, injetando a tão necessária estabilidade em um mundo em constante mudança e turbulência.

Observando que os dois lados alcançaram um novo e importante consenso sobre a promoção da parceria estratégica abrangente de coordenação China-Rússia, Xi expressou a confiança de que, com esforços incessantes de ambas as partes, as relações China-Rússia certamente se consolidarão com base no impulso do desenvolvimento de alta qualidade e alcançarão novos patamares.

Elogiando a visita como pragmática, eficiente e frutífera, Putin disse que ele e Xi revisaram o desenvolvimento das relações Rússia-China, realizaram trocas de pontos de vista aprofundadas sobre uma ampla gama de questões e traçaram o rumo para a cooperação futura, o que ajudará a garantir um impulso robusto para as relações bilaterais.

A Rússia espera manter uma comunicação estreita com a China, fortalecer a coordenação estratégica e dar novas contribuições para a paz e a prosperidade mundiais por meio da certeza e da estabilidade das relações Rússia-China, disse Putin.