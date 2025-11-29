Xi enfatiza melhorar mecanismos de longo prazo para governança do ciberespaço

Beijing, 29 nov (Xinhua) – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), enfatizou a importância de melhorar os mecanismos de longo prazo para a governança do ciberespaço.

Presidindo uma sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCCh nesta sexta-feira, Xi pediu esforços contínuos para cultivar um ambiente online limpo, saudável e sólido.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o Partido tem dado alta prioridade à governança do ciberespaço, reforçando consistentemente os valores, opiniões e cultura predominantes na internet e combatendo efetivamente o conteúdo online insalubre, disse Xi, observando que o ambiente online geral tem testemunhado avanços positivos.

Enfatizando o papel crítico da governança do ciberespaço na governança nacional, Xi ressaltou a necessidade de fortalecer a estrutura de governança abrangente e promover esforços coordenados sob a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh.

Ele destacou a necessidade de fortalecer a orientação para plataformas online, criadores de mídia independentes e entidades de internet multicanais, e exortar que eles assumam responsabilidades sociais e atuem como disseminadores de energia positiva.

Xi ressaltou a importância de tornar a internet uma frente vital para a orientação ideológica, o cultivo moral e a sucessão cultural.

Salientando que os conteúdos online insalubres poluem a moral social e prejudicam os interesses do público, Xi pediu coragem para tomar medidas resolutas contra eles e esforços para cortar as redes de interesses e cadeias industriais por trás deles, bem como para eliminar os terrenos férteis e as condições que favorecem seu surgimento.

Xi observou que o surgimento contínuo de novas tecnologias e aplicações, como inteligência artificial e big data, apresenta desafios para a governança do ciberespaço, ao mesmo tempo que oferece novos caminhos para apoio. Ele enfatizou a importância de incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias no ciberespaço.

Reconhecendo que a governança do ciberespaço é um desafio comum para todos os países, ele enfatizou a importância da colaboração internacional para combater atividades ilegais e criminosas online e para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado no ciberespaço. Fim