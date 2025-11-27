Xi estende condolências pelo incêndio em prédio em Hong Kong e pede esforços totais de resgate para minimizar perdas

Beijing, 26 nov (Xinhua) – O presidente chinês, Xi Jinping, estendeu nesta quarta-feira condolências pelo incêndio mortal em um prédio residencial em Hong Kong, que matou pelo menos 13 pessoas.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, expressou seus pêsames às famílias das vítimas e às pessoas afetadas pelo desastre. Ele pediu esforços intensos para extinguir o incêndio e minimizar o número de vítimas e perdas.

Após o incêndio, Xi atribuiu grande importância ao acidente e imediatamente solicitou atualizações sobre os esforços de resgate e as vítimas.

Xi instruiu o diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) a transmitir suas condolências e pêsames ao chefe do Executivo da RAEHK, John Lee.

Ele solicitou ao Departamento de Trabalho de Hong Kong e Macau do Comitê Central do PCCh e ao gabinete de ligação que apoiem o governo da RAEHK em todos os esforços para extinguir o incêndio, fazer todo o possível na busca e resgate, tratar os feridos e confortar as famílias das vítimas.