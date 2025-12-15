Xi Jinping celebra realização do Fórum do Ano Internacional da Paz e da Confiança

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (12) uma mensagem de congratulações para os participantes do Fórum do Ano Internacional da Paz e da Confiança que está sendo realizado em Ashgabat, capital do Turcomenistão.

Xi Jinping disse que este ano marca o Ano Internacional da Paz e da Confiança, que foi proposto pelo Turcomenistão e que coincide com o 30º aniversário da neutralidade permanente do país anfitrião.

Segundo o líder chinês, a China e o Turcomenistão são bons amigos, com interesses comuns e ótimos parceiros que buscam cooperação e benefícios mútuos. A parte chinesa apoia firmemente a política de neutralidade permanente adotada pelo país e elogia seus esforços positivos para a manutenção da paz e estabilidade internacionais e regionais promoção do desenvolvimento comum de todos os países.

O presidente chinês sublinhou que atualmente desafios globais surgem incessantemente, conflitos e confrontos não cessam e que o mundo clama mais do que nunca por paz e confiança.

“A história nos ensina que quanto mais turbulenta e complexa é a situação internacional, mais a comunidade internacional deve se unir e se apoiar mutuamente”, apontou Xi Jinping.

“Pouco tempo atrás, apresentei a Iniciativa de Governança Global, oferecendo a proposta chinesa para reformar e melhorar o sistema de governança global. A China está disposta a trabalhar com todos os países para defender a paz mundial, promover o desenvolvimento comum e impulsionar o estabelecimento da comunidade de futuro compartilhado da humanidade”, completou.

Fonte: CMG