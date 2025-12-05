Xi Jinping comparece a cerimônia de encerramento da 7ª Reunião do Conselho Empresarial China-França

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente francês, Emmanuel Macron, compareceram à cerimônia de encerramento da 7ª Reunião do Conselho Empresarial China-França, realizada na tarde desta quinta-feira (4) em Beijing.

Durante o discurso proferido na ocasião, Xi Jinping salientou que este ano marca o início de um novo ciclo de 60 anos nas relações China-França. A cooperação econômica e comercial entre os dois países vem se expandindo, e a sua resiliência vem se tornando cada vez mais forte. Nos primeiros 10 meses deste ano, o comércio bilateral atingiu o patamar de US$ 68,75 bilhões e o investimento bilateral acumulado ultrapassou US$ 27 bilhões. Ambos os lados devem manter as aspirações originais de estabelecer relações diplomáticas, aproveitar as oportunidades para aprofundar a cooperação e promover o desenvolvimento estável e de longo prazo das relações bilaterais, a fim de escreverem juntos um capítulo ainda mais brilhante na cooperação China-França e enfrentar as incertezas do mundo através de uma relação estável.

O presidente chinês apresentou três propostas para o avanço do relacionamento entre os dois países.

Primeiro, expandir constantemente novas áreas de cooperação econômica e comercial. A China considera a França um parceiro econômico e comercial importante e indispensável, acolhe com satisfação a participação ativa da França no processo de modernização da China e apoia empresas chinesas a investirem e fazerem negócios na França. Os dois lados devem explorar o potencial de cooperação em áreas emergentes, incluindo inteligência artificial, economia verde e digital, biomedicina e economia voltada à terceira idade, além de proporcionar um ambiente de negócios justo, transparente, não discriminatório e previsível para empresas de ambos os países.

Segundo, promover novos progressos na cooperação entre a China e a UE. A essência das relações econômicas e comerciais China-UE reside nas vantagens complementares e nos benefícios mútuos, os quais podem alcançar um equilíbrio dinâmico no desenvolvimento. A China e a França devem promover a adesão à parceria estratégica abrangente entre a China e a UE, a fim de criarem juntas um futuro mais promissor para as relações China-UE para os próximos 50 anos.

Terceiro, contribuir conjuntamente para a reforma e o aprimoramento da governança global. A China e a França devem praticar o verdadeiro multilateralismo, proteger unidas o status e a autoridade das Nações Unidas, defender o sistema multilateral de comércio baseado em regras e com a Organização Mundial do Comércio como núcleo e contribuir de forma positiva para a reforma e o aprimoramento da governança global.