Xi Jinping conversa com Kim Jong Un em Pyongyang

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta terça-feira (8) com o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), Kim Jong Un, na Casa de Hóspedes Kumsusan, em Pyongyang.

Xi Jinping disse estar muito satisfeito e particularmente feliz por visitar novamente a bela Pyongyang após sete anos. Destacou a disposição em trabalhar com o camarada secretário-geral Kim Jong Un a fim de aproveitar essa visita como uma boa oportunidade para fortalecer o planejamento estratégico e a orientação de alto nível das relações China-RPDC na nova era, promover o desenvolvimento das relações bilaterais em consonância com os tempos, beneficiar os dois países e contribuir positivamente para a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a prosperidade não só regionais, mas também globais.

Xi Jinping enfatizou que a China e a RPDC são ambos países socialistas liderados por partidos comunistas. A amizade tradicional dos dois lados está enraizada em seus ideais, crenças e objetivos compartilhados, os quais possuem uma base histórica profunda, um fundamento político sólido e fortes laços fraternos. Já a amizade entre gerações, o destino compartilhado e a assistência mútua sempre foram as características mais distintas do relacionamento China-RPDC.

O presidente chinês apontou que independentemente de como a conjuntura internacional se altere, a firme posição do PCCh e do governo chinês em atribuir grande importância à amizade tradicional entre a China e a RPDC permanecerá inalterada, assim como seu firme apoio à liderança do secretário-geral Kim Jong Un na causa socialista na RPDC, e a sólida determinação em proteger os interesses comuns e o ambiente estratégico favorável de ambos os lados permanecerão inabaláveis.

Xi Jinping ressaltou que, diante do cenário global em rápida evolução, ambos os lados devem adotar uma perspectiva de longo prazo e aproveitar as conquistas passadas para extrair a sabedoria do desenvolvimento das relações entre os dois partidos e países, aproveitando as oportunidades na tendência geral da história da humanidade, injetando as novas conotações contemporâneas e um forte ímpeto na amizade tradicional entre a China e a RPDC, com o objetivo de traçar um futuro ainda mais promissor tanto à causa socialista dos dois países quanto à paz e o desenvolvimento regional.

Para isso, Xi Jinping apresentou quatro pontos destinados ao futuro desenvolvimento das relações bilaterais.

Primeiro, é preciso manter os intercâmbios de alto nível como princípio orientador para consolidar a base da confiança política mútua. “A orientação estratégica dos dois líderes máximos é a maior vantagem das relações China-RPDC”, reforçou Xi Jinping, comprometendo a disposição de manter a estreita comunicação estratégica com Kim Jong Un, para conduzir as relações China-RPDC a novos patamares.

Segundo, é preciso elevar o nível de cooperação pragmática cujo objetivo seja beneficiar o povo. A China está disposta a fortalecer o alinhamento de estratégias de desenvolvimento com a RPDC e expandir a parceria prática em comércio, agricultura, construção, ciência e tecnologia e saúde. Xi Jinping ainda espera que ambos os lados aproveitem a reabertura das fronteiras e a retomada dos voos civis e dos trens de passageiros para expandir os intercâmbios interpessoais e alcançar a livre circulação de pessoas.

Terceiro, é preciso almejar o espírito de amizade como força motriz e fortalecer os laços de entendimento mútuo entre os dois povos. Ele relembrou que a amizade tradicional entre a China e a RPDC, forjada em sangue, é um precioso patrimônio compartilhado por ambos. A China quer trabalhar com o país vizinho para proteger e administrar conjuntamente os memoriais em homenagem aos mártires do Exército Popular de Voluntários da China na RPDC, além de impulsionar a educação sobre a tradição revolucionária e a formação ideológica dos jovens, bem como transmitir os valores tradicionais e a amizade tradicional entre os dois países.

Por último, é preciso defender os princípios da equidade e da justiça e enriquecer o conteúdo da cooperação estratégica. O presidente Xi salientou que foi devido à questão crucial do futuro da humanidade que propôs o conceito de construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade e as quatro iniciativas globais, na esperança de promover a governança global em uma direção mais justa e equitativa.

“A Ásia é a base para a sobrevivência e o desenvolvimento da China, da RPDC e de outros países da região,” disse Xi Jinping, enfatizando que os dois países devem fortalecer a coordenação e a cooperação estratégicas, proteger firmemente suas respectivas soberanias, segurança e interesses de desenvolvimento e manter conjuntamente a paz e o desenvolvimento regionais.

Kim Jong Un declarou que a primeira viagem internacional de Xi Jinping neste ano ter como destino Pyongyang demonstra a grande importância que o líder chinês atribui às relações PRDC-China e à forte amizade bilateral, representando um grande incentivo.

O líder da RPDC recordou ainda que, desde seu encontro com Xi Jinping em Beijing, em setembro passado, os laços bilaterais têm se desenvolvido ativamente em diversas áreas, trazendo benefícios tangíveis aos dois povos. Ao expressar seus sinceros agradecimentos às sugestões referidas acima por Xi Jinping, ele prometeu que todos os departamentos da RPDC trabalharão com colegas chineses para implementá-las integralmente, com o intuito de impulsar novos desenvolvimentos em intercâmbios e cooperação em uma ampla gama de áreas, incluindo comércio, infraestrutura, ciência e tecnologia, educação e cultura.

Kim Jong Un também disse esperar que possam fortalecer o aprendizado mútuo por meio de canais partidários a fim de fornecer um apoio valioso ao desenvolvimento da construção socialista da RPDC e ajudar o seu povo a trilhar o caminho da modernização ao lado do povo chinês.

Fonte: CMG