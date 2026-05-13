Xi Jinping conversa com presidente do Tajiquistão

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (12), em Beijing, com o presidente do Tajiquistão, Emomali Rahmon, que está na China para uma visita de Estado. No mesmo dia, a China e o Tajiquistão assinaram em Beijing o Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amistosa Permanente China-Tajiquistão.

O líder chinês apontou que o ponto central das relações entre os dois países é o apoio mútuo firme. A assinatura do tratado demonstrará de forma plena a confiança política de nível elevado entre os dois países e proporcionará uma garantia sólida para a amizade entre as gerações. A China está disposta a trabalhar com o Tajiquistão a fim de promover a construção de uma comunidade China-Tajiquistão com futuro compartilhado mais estreita, beneficiando melhor os povos dos dois países.

Por sua vez, o presidente do Tajiquistão disse que a parceria de cooperação estratégica abrangente da nova era entre a China e o Tajiquistão está se desenvolvendo de maneira contínua, as cooperações nos campos de comércio, investimento, transporte e agricultura são frutíferas, os grandes projetos estão sendo promovidos com sucesso e o intercâmbio cultural está cada vez mais estreito, trazendo benefícios para ambos. A assinatura do tratado marca a entrada das relações bilaterais em uma nova fase histórica e abrirá novas perspectivas para a cooperação de longo prazo entre os dois países.