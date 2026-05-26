Xi Jinping conversa com primeiro-ministro do Paquistão em Beijing

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta segunda-feira (25), em Beijing, com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

O líder chinês destacou que, desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Paquistão há 75 anos, os dois países têm mantido entendimento, confiança e apoio mútuos, o que levou a formar uma amizade tradicional inabalável. A confiança estratégica recíproca e a cooperação pragmática bilateral promoveram de maneira efetiva o desenvolvimento de ambos os países.

Xi Jinping enfatizou que, independentemente das mudanças na conjuntura internacional, a China sempre coloca o desenvolvimento do relacionamento com o Paquistão em uma posição prioritária em sua diplomacia com a vizinhança.

Xi Jinping pediu a construção acelerada de uma comunidade China-Paquistão mais estreita com futuro compartilhado na nova era, para que a cooperação resistente a todas as circunstâncias entre os dois países possa produzir mais resultados, beneficiar melhor os dois povos, contribuir para a promoção da paz e estabilidade regional e servir de exemplo para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado na região circundante.

O presidente chinês também sublinhou a importância do aprofundamento da cooperação bilateral abrangente em setores como agricultura, industrial, inteligência artificial e formação de talentos, além da realização de uma cooperação de segurança de nível mais alto e esferas mais amplas, a fim de proteger conjuntamente a paz e a estabilidade regional.

Xi Jinping elogia o Paquistão por ter tomado a iniciativa de desempenhar um papel de mediação na restauração da paz no Oriente Médio.

Sharif, por sua vez, ressaltou que o Paquistão adere firmemente ao princípio de Uma Só China e apoia de forma resoluta a posição chinesa em todas as questões relacionadas aos interesses essenciais do país, sendo sempre um bom amigo e bom parceiro da China.

O premiê paquistanês observou que as quatro propostas do presidente Xi Jinping sobre a situação no Oriente Médio oferecem orientação para alcançar a paz, proclamando que o seu país está disposto a estreitar a coordenação com a China para fazer contribuições conjuntas para a paz e estabilidade do mundo.

Fonte: CMG