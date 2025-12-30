Xi Jinping dá instruções na Conferência Central de Trabalho Rural

CGTN – A Conferência Central de Trabalho Rural foi realizada de segunda a terça-feira, dias 29 e 30, em Beijing, sob a orientação do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era.

A reunião anual analisou a situação atual e os desafios enfrentados pelo trabalho relacionado à agricultura, às áreas rurais e aos agricultores, mapeando as prioridades para o trabalho rural do país em 2026.

Antes da conferência, uma reunião do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) apresentou requisitos para a realização da conferência central.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, deu instruções na conferência.

Xi afirmou que o ano de 2026 marca o início do período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) e que é de importância vital fazer um bom trabalho relacionado à agricultura, às áreas rurais e aos agricultores.

É fundamental concentrar-se na modernização agrícola e rural, avançar de forma sólida na revitalização rural em todos os setores e promover o desenvolvimento integrado urbano-rural, disse Xi.

Segundo o líder, esforços devem ser feitos para garantir a produção de grãos e aprimorar a eficácia das políticas que fortalecem a agricultura, beneficiam os moradores rurais e enriquecem as áreas rurais.

Xi salientou que os comitês do Partido e os governos em todos os níveis devem dar prioridade ao trabalho rural, empenhando-se em desenvolver uma agricultura moderna em grande escala, melhorar as condições de vida no meio rural e aumentar o bem-estar dos camponeses.

tradução: Shi Liang

revisão: Iara Vidal