Xi Jinping dá instruções sobre a educação ideológica e moral dos menores

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, deu recentemente importantes instruções sobre a educação ideológica e moral dos menores. Ele destacou que, desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), o Comitê Central do PCCh tem atribuído grande importância à educação ideológica e moral dos menores e tem tomado diversas medidas para promover o trabalho na área.

Segundo o líder chinês, é preciso tratar da educação ideológica e moral dos menores como uma tarefa estratégica e fundamental, aprimorar o mecanismo de educação colaborativa entre escolas, famílias e sociedade, orientando os jovens a estabelecerem ideais elevados, praticarem os valores essenciais do socialismo e cultivarem um bom caráter moral e hábitos de comportamento.

Ele pediu aos governos de todos os níveis, bem como aos departamentos relevantes e organizações de massa populares para que cumpram seriamente as responsabilidades a fim de criar conjuntamente um ambiente social favorável ao desenvolvimento saudável dos menores.