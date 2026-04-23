Xi Jinping destaca experiências de desenvolvimento de Yiwu

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, destacou recentemente em uma instrução oficial que Yiwu, por meio de sua indústria de pequenos produtos, abriu um enorme mercado e construiu um setor significativo. Dessa forma, foram adquiridas as “experiências de desenvolvimento de Yiwu”. Trata-se de uma prática bem-sucedida para o desenvolvimento da economia regional com base na realidade local.

Xi enfatizou que as diferentes regiões do país devem aproveitar plenamente seus próprios recursos e vantagens, além de respeitar a iniciativa e a criatividade da população local. Por meio de reformas e inovações, é necessário encontrar um caminho de desenvolvimento de alta qualidade adequado às respectivas realidades, a fim de promover maior integração ao desenvolvimento nacional.

Durante seu mandato na província de Zhejiang, Xi visitou Yiwu várias vezes e sistematizou e divulgou as “experiências de desenvolvimento de Yiwu”.

Hoje, Yiwu conta com mais de 1,26 milhão de entidades mercantis da indústria de pequenos produtos, que mantêm relações comerciais com mais de 230 países e regiões. Em 2025, o volume de exportações de Yiwu foi o maior entre todos os distritos do país.

Fonte: CMG